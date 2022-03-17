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Враг снова обстрелял Киев и соседнее село, погиб ребенок

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(2 голосов)

Российские изверги продолжают сеять горе

Враг снова обстрелял Киев и соседнее село, погиб ребенок

Наслідки обстрілу Нових Петрівців

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В четверг, 17 марта, российские войска обстреляли из артиллерии село Новые Петровцы, расположенные к северу от Киева, и Святошинский район самой столицы.

В Новых Петровцах погиб двухлетний ребенок, еще четыре человека получили ранения.

В Киеве от попадания снарядов загорелись два автомобиля. Погиб один человек.

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В статье: война с Россией
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