Враг снова обстрелял Киев и соседнее село, погиб ребенок

В четверг, 17 марта, российские войска обстреляли из артиллерии село Новые Петровцы, расположенные к северу от Киева, и Святошинский район самой столицы.

В Новых Петровцах погиб двухлетний ребенок, еще четыре человека получили ранения.

В Киеве от попадания снарядов загорелись два автомобиля. Погиб один человек.