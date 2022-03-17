Азов за сутки уничтожил четыре танка орков
Бои за Мариуполь продолжаются
Мариуполь продолжает героически сопротивляться вторжению окупантов. Как сообщает полк "Азов" в своем телеграме, за сутки наши бойцы уничтожили четыре танка и два БТРа, еще один БТР россиян подбит. Уничтожена приблизительно рота вражеской пехоты.
"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, в том числе, на улицах города.
Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, давая достойный отпор. Враг продолжает атаковать город авиацией и артиллерией.
Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.
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