УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Азов за сутки уничтожил четыре танка орков 
В тренде

Азов за сутки уничтожил четыре танка орков 

Общие новости
(1 голосов)

Бои за Мариуполь продолжаются 

Азов за сутки уничтожил четыре танка орков 

Новина українською

Мариуполь продолжает героически сопротивляться вторжению окупантов. Как сообщает полк "Азов" в своем телеграме, за сутки наши бойцы уничтожили четыре танка и два БТРа, еще один БТР россиян подбит. Уничтожена приблизительно рота вражеской пехоты.

"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, в том числе, на улицах города.

Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, давая достойный отпор. Враг продолжает атаковать город авиацией и артиллерией.

Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...