Макрон заявил, что Франции нужно быть готовой к новой войне в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон во время презентации своей предвыборной программы заявил, что стране нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может случиться в Европе.

В своей речи Макрон анонсировал, что оборонный бюджет Франции в 2025 году составит 50 млрд евро, в то время как сейчас он составляет чуть более 40 млрд евро, сообщает Европейская Правда со ссылкой на Liberation.

Действующий президент стремится к тому, чтобы Франция была гибкой на фоне новых типов конфликтов в космосе и киберпространстве. Поэтому Макрон стремится "инвестировать в передовые технологии и усилить инвестиции, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент".

Он также объявил об удвоении количества резервистов в вооруженных силах и увеличении численности в полиции и жандармерии без дальнейших подробностей.