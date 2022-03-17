В Мариуполе остается 350 тысяч жителей, город разрушен на 80% - Горсовет

Городской совет Мариуполя опубликовал отчет по ситуации в городе по состоянию на четверг, 17 марта.

Сообщается, что более 350 тысяч мариупольцев продолжают укрываться в убежищах и подвалах от непрерывных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Разрушения колоссальные, по предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% - не подлежит восстановлению.

За последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и затем в Запорожье. В общей сложности около 6500 легковых машин вырвались из осажденного Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя уехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.

"Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отбивать атаки превосходящего по численности врага. Бои идут уже в окрестностях города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", - сообщают городские власти.

Напомним, в среду Украину всколыхнула бомбардировка россиянами Драматического театра, в котором прятались мирные жители. Рашистов не остановила огромная надпись "ДЕТИ" у здания. К счастью, бомбоубежище театра выдержало удар – в четверг удалось освободить людей после разбора завалов.