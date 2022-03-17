В Мариуполе остается 350 тысяч жителей, город разрушен на 80% - Горсовет
ВСУ продолжают держать оборону
Городской совет Мариуполя опубликовал отчет по ситуации в городе по состоянию на четверг, 17 марта.
Сообщается, что более 350 тысяч мариупольцев продолжают укрываться в убежищах и подвалах от непрерывных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Разрушения колоссальные, по предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% - не подлежит восстановлению.
За последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и затем в Запорожье. В общей сложности около 6500 легковых машин вырвались из осажденного Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя уехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.
"Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отбивать атаки превосходящего по численности врага. Бои идут уже в окрестностях города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", - сообщают городские власти.
Напомним, в среду Украину всколыхнула бомбардировка россиянами Драматического театра, в котором прятались мирные жители. Рашистов не остановила огромная надпись "ДЕТИ" у здания. К счастью, бомбоубежище театра выдержало удар – в четверг удалось освободить людей после разбора завалов.
Популярное сейчас
- В Украине уничтожен командир десантного полка из Костромы
- Подоляк - о переговорах с рф по "ЛДНР" и Крыму: Мы ищем правильную формулу
- "Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
- Призрак Киева: Руководители рф уже поняли, что война проиграна, поэтому нам начали сливать информацию
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:00 Украинские Мордору приготовиться: объясняем, что такое репарации и как они работают
- 01:12 Украинские Зеленский пообещал каждому украинцу, потерявшему из-за войны жилье, восстановление за счет государства
- 00:39 Украинские Генштаб ВСУ: россией активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси