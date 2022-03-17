Арестович: Сил и средств противника не хватит даже до середины апреля. Они заходят в водоворот катастрофы
В армии Мордора особенно нет выхода из ситуации
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович утверждает, что сил и средств российской армии хватит менее чем на месяц. Также в интервью nv.ua он высказался, что вскоре оркам станет еще труднее.
"По расчету, сил и средств противника не хватит даже до середины апреля.
Они [орки] однозначно попытаются окапываться, попытаются держать оборону. Но давайте представим: когда они стоят на месте, а мы точно знаем, где они находятся - это легче, чем ловить в степи колонны. Кроме того, пойдет "зеленка" - весна, появится зелень. И нашим партизанам, спецназу и местным жителям станет очень комфортно наводить и ловить.
Они фактически заходят в водоворот катастрофы, у них особенно выхода нет из этой ситуации. Наступать они не могут. Теряют эту способность с каждым днем. Стоять на месте - это смерти подобно. Попытка удерживать территорию им обойдется чуть ли не хуже, чем наступление. Поэтому единственный выход - им выметаться отсюда", - сказал Арестович.
Популярное сейчас
- Враг снова обстрелял Киев и соседнее село, погиб ребенок
- "Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
- Мордору приготовиться: объясняем, что такое репарации и как они работают
- ВСУ уничтожили очередного генерал-майора армии рф - ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине