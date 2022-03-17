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Арестович: Сил и средств противника не хватит даже до середины апреля. Они заходят в водоворот катастрофы

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В армии Мордора особенно нет выхода из ситуации

Арестович: Сил и средств противника не хватит даже до середины апреля. Они заходят в водоворот катастрофы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович утверждает, что сил и средств российской армии хватит менее чем на месяц. Также в интервью nv.ua он высказался, что вскоре оркам станет еще труднее.

"По расчету, сил и средств противника не хватит даже до середины апреля.

Они [орки] однозначно попытаются окапываться, попытаются держать оборону. Но давайте представим: когда они стоят на месте, а мы точно знаем, где они находятся - это легче, чем ловить в степи колонны. Кроме того, пойдет "зеленка" - весна, появится зелень. И нашим партизанам, спецназу и местным жителям станет очень комфортно наводить и ловить.

Они фактически заходят в водоворот катастрофы, у них особенно выхода нет из этой ситуации. Наступать они не могут. Теряют эту способность с каждым днем. Стоять на месте - это смерти подобно. Попытка удерживать территорию им обойдется чуть ли не хуже, чем наступление. Поэтому единственный выход - им выметаться отсюда", - сказал Арестович.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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