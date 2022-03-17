ВСУ ликвидировали командира российской мотострелковой дивизии
Скоро они закончатся
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке от 17 марта сообщает, что украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Утрачено до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.
Генштаб также информирует, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.
По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса.
Ранее стало известно, что в войне с Украиной был убит командир костромского 331 полка полковник Сергей Сухарев.
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