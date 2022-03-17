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Неполезные идиоты. Human Rights Watch критикует Украину за видео с российскими пленными

Общие новости
(4 голосов)

Пусть поедут в Мариуполь или в Мелитополе позащищают

Неполезные идиоты. Human Rights Watch критикует Украину за видео с российскими пленными

Новина українською

Одна из самых авторитетных международных правозащитных организаций Human Rights Watch высказала претензии к Украине в контексте войны с Россией.

В организации считают, что украинским властям следует прекратить публиковать видео пленных российских солдат, которые вызывают общественный интерес, в том числе показывающие, что их унижают или запугивают.

Российские солдаты вынуждены раскрывать свои имена, идентификационные номера и другую личную информацию, включая имена родителей и домашние адреса, а СБУ и МВД Украины распространяют эти видео в социальных сетях.

Human Rights Watch подчеркивает, что такое обращение с военнопленными нарушает Женевскую конвенцию, направленную на обеспечение достойного отношения к пленным комбатантам со всех сторон.

"Обязательство защищать военнопленных от того, чтобы они стали объектами общественного интереса, а также защищать их от устрашения или унижения, является частью более широкого требования по обеспечению гуманного отношения к ним и защите их семей от вреда", - сказала Эйслинг Рейди, старший юрисконсульт Human Rights Watch.

В качестве ответа правозащитникам Human Rights Watch опубликуем видео с очередным рашистом, заблудившимся в степях Украины. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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neutral fan (White Church)
17.03.2022 в 21:26
Негайно відправити членів цієї організації до Маріуполя, Харкова, щоб в онлайн режимі спостерігали як дотримуються прав відносно Українців ті орки!
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RicoRico (Кривой Рог)
17.03.2022 в 21:14
Конченые....
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