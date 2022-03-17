Неполезные идиоты. Human Rights Watch критикует Украину за видео с российскими пленными

Одна из самых авторитетных международных правозащитных организаций Human Rights Watch высказала претензии к Украине в контексте войны с Россией.

В организации считают, что украинским властям следует прекратить публиковать видео пленных российских солдат, которые вызывают общественный интерес, в том числе показывающие, что их унижают или запугивают.

Российские солдаты вынуждены раскрывать свои имена, идентификационные номера и другую личную информацию, включая имена родителей и домашние адреса, а СБУ и МВД Украины распространяют эти видео в социальных сетях.

Human Rights Watch подчеркивает, что такое обращение с военнопленными нарушает Женевскую конвенцию, направленную на обеспечение достойного отношения к пленным комбатантам со всех сторон.

"Обязательство защищать военнопленных от того, чтобы они стали объектами общественного интереса, а также защищать их от устрашения или унижения, является частью более широкого требования по обеспечению гуманного отношения к ним и защите их семей от вреда", - сказала Эйслинг Рейди, старший юрисконсульт Human Rights Watch.

В качестве ответа правозащитникам Human Rights Watch опубликуем видео с очередным рашистом, заблудившимся в степях Украины. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.