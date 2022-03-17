Италия готова восстановить Драматический театр Мариуполя, разрушенный решистами

Итальянское правительство готово восстановить Драматический театр Мариуполя, разрушенный рашистами во время авианалета шестнадцатого марта. Об этом у себя в твиттере написал министр культуры Италии Дарио Франческини.

"Италия готова восстановить театр в Мариуполе. Кабинет Министров одобрил мое предложение выделить Украине ресурсы и средства для его скорейшего восстановления. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Франческини.

Добавим, что в бомбоубежище под Драматическим театром укрывались тысячи мирных жителей Мариуполя. Россия сознательно ударила авиабомбой, чтобы похоронить людей под обломками. Как стало известно позже, бомбоубежище выдержало, люди остались живы. Но об их эвакуации информации нет.