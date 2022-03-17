Источник: россия передвинула свою артиллерию поближе к Киеву. Будет попытка осады
Ну-ну
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Foreign Policy Джек Детч в своем твиттере, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из министерства обороны США, пишет о том, что россия передвинула свою артиллерию поближе к столице Украины Киеву. Это может свидетельствовать о готовящейся попытке взять столицу Украины в осаду.
NEW: Russia has moved artillery closer to Ukraine's capital of Kyiv in possible effort to conduct a siege: senior U.S. defense official— Jack Detsch (@JackDetsch) March 17, 2022
Ранее украинская и зарубежная разведка неоднократно заявляли о планах оккупантов совершить штурм Киева.
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