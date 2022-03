Источник: россия передвинула свою артиллерию поближе к Киеву. Будет попытка осады

Журналист Foreign Policy Джек Детч в своем твиттере, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из министерства обороны США, пишет о том, что россия передвинула свою артиллерию поближе к столице Украины Киеву. Это может свидетельствовать о готовящейся попытке взять столицу Украины в осаду.

NEW: Russia has moved artillery closer to Ukraine's capital of Kyiv in possible effort to conduct a siege: senior U.S. defense official