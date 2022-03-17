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Источник: россия передвинула свою артиллерию поближе к Киеву. Будет попытка осады

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Источник: россия передвинула свою артиллерию поближе к Киеву. Будет попытка осады

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Журналист Foreign Policy Джек Детч в своем твиттере, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из министерства обороны США, пишет о том, что россия передвинула свою артиллерию поближе к столице Украины Киеву. Это может свидетельствовать о готовящейся попытке взять столицу Украины в осаду.

Ранее украинская и зарубежная разведка неоднократно заявляли о планах оккупантов совершить штурм Киева.

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В статье: война с Россией
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