Байден не останавливается. Президент США назвал путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом"
Ранее он назвал его "военным преступником"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден не скупится на эпитеты в оценке президента рашистской недоимперии владимира путина. В среду, 16-го марта, глава Белого дома назвал путлера "военным преступником". А сегодня, 17-го марта, на мероприятии, посвященном дню Святого Патрика, Байден пошел еще дальше.
На ежегодном обеде со своими ирландскими друзьями Байден назвал путина "кровавым диктатором, настоящим головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины". Также президент США отметил роль Ирландии. Мол, невзирая на свой нейтральный статус, эта страна поддержала санкции против россии и тоже берет на себя удар.
Добавим, что ранее чиновники США не спешили употреблять в отношении путина столь резкие эпитеты. Они говорили, что следует дождаться расследования происходящего. Но в последние дни риторика резко изменилась.
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