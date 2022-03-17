УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден не останавливается. Президент США назвал путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом"
В тренде

Байден не останавливается. Президент США назвал путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом"

Общие новости
(3 голосов)

Ранее он назвал его "военным преступником"

Байден не останавливается. Президент США назвал путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом"

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден не скупится на эпитеты в оценке президента рашистской недоимперии владимира путина. В среду, 16-го марта, глава Белого дома назвал путлера "военным преступником". А сегодня, 17-го марта, на мероприятии, посвященном дню Святого Патрика, Байден пошел еще дальше.

На ежегодном обеде со своими ирландскими друзьями Байден назвал путина "кровавым диктатором, настоящим головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины". Также президент США отметил роль Ирландии. Мол, невзирая на свой нейтральный статус, эта страна поддержала санкции против россии и тоже берет на себя удар.

Добавим, что ранее чиновники США не спешили употреблять в отношении путина столь резкие эпитеты. Они говорили, что следует дождаться расследования происходящего. Но в последние дни риторика резко изменилась.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...