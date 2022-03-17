УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. PayPal теперь в Украине
В тренде

PayPal теперь в Украине

Общие новости
(2 голосов)

Еще одна победа Михаила Федорова и его ведомства

PayPal теперь в Украине

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Глава Минцифры Михаил Федров сообщил, что совместными усилиями удалось привлечь PayPal на украинский рынок.

"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.

Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас.

Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны.

Также, спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", - написал Федоров.

Раньше выводить деньги на украинские карты через PayPal было невозможно. Система полезна, например, для зарабатывающих на своем творчестве благодаря платформе Patreon.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
17.03.2022 в 23:12
Дуже гарна новина
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...