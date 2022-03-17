PayPal теперь в Украине
Еще одна победа Михаила Федорова и его ведомства
фото из открытых источников
Глава Минцифры Михаил Федров сообщил, что совместными усилиями удалось привлечь PayPal на украинский рынок.
"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.
Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас.
Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны.
Также, спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", - написал Федоров.
Раньше выводить деньги на украинские карты через PayPal было невозможно. Система полезна, например, для зарабатывающих на своем творчестве благодаря платформе Patreon.
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