PayPal теперь в Украине

Глава Минцифры Михаил Федров сообщил, что совместными усилиями удалось привлечь PayPal на украинский рынок.

"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.

Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас.

Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны.

Также, спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", - написал Федоров.

Раньше выводить деньги на украинские карты через PayPal было невозможно. Система полезна, например, для зарабатывающих на своем творчестве благодаря платформе Patreon.