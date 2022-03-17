УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разблокировать Мариуполь украинской армии поможет белорусский батальон
В тренде

Разблокировать Мариуполь украинской армии поможет белорусский батальон

Общие новости
(9 голосов)

Беларусь – это не только Лукашенко. Есть и нормальные

Разблокировать Мариуполь украинской армии поможет белорусский батальон

Скриншот

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на то, что Беларусь втянута в войну с Украиной, которую ведет россия, не все разделяют мнения Лукашенко. В помощь Вооруженным силам Украины в деблокаде Мариуполя пришел белорусский батальон. Об этом сами члены подразделения отчитались в Интернете.

Добавим, что в боях за свободу Украины уже погибли два белоруса: Илья "Литвин" и Алексей "Тур".

Добавим, что преступный путинский режим при содействии нелегитимного президента Лукашенко использует территорию Беларуси как полигон для ведения обстрелов и ракетных ударов по Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(9 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
neutral fan (White Church)
17.03.2022 в 22:58
Молодці білоруси!
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.03.2022 в 22:46
А потом пойдут чикчирика гнать
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...