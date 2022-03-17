Разблокировать Мариуполь украинской армии поможет белорусский батальон

Несмотря на то, что Беларусь втянута в войну с Украиной, которую ведет россия, не все разделяют мнения Лукашенко. В помощь Вооруженным силам Украины в деблокаде Мариуполя пришел белорусский батальон. Об этом сами члены подразделения отчитались в Интернете.

Добавим, что в боях за свободу Украины уже погибли два белоруса: Илья "Литвин" и Алексей "Тур".

Добавим, что преступный путинский режим при содействии нелегитимного президента Лукашенко использует территорию Беларуси как полигон для ведения обстрелов и ракетных ударов по Украине.