Украину защищает закарпатец, потерявший в 2014-м году обе ноги
Невероятная история
фото из открытых источников
К защите Украины от подлого рашистского оккупанта приобщаются все в зависимости от возможностей. Особого внимания заслуживает закарпатец Василий Штефко из села Кушница, что в Хустском районе Закарпатской области. В 2014-м году мужчина потерял обе ноги.
В настоящее время мужчина находится в 128-й горно-штурмовой бригаде.
"Я не спал двое суток, когда увидел, что происходит, – говорит Василий. – Просто не смог сидеть дома, собрал вещи и пошел в военкомат. Признаюсь сейчас перед командованием, котрому там соврал – сказал, что у меня только один протез. И попросился в 128-ю бригаду: в свое время я служил в армии, умею стрелять, неплохо вожу машину, люди, которые не видят протезов, даже не догадываются, что у меня нет ног, служу в роте огневой поддержки", – сказал защитник Украины.
Напомним, что 128-я отдельная горно-штурмовая бригада – это соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада состоит в составе оперативного командования "Запад"; штаб бригады расположен в городе Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области.
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