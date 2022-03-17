Секретарь СНБО Украины считает, что россию должны исключить из Совбеза ООН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россию как страну-агрессора должны исключить из Совбеза ООН. Об этом Данилов сказал в прямом эфире объединенного теле- и радиомарафона.

"Есть решение суда ООН, которое российская федерация говорит, что выполнять его не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совете Безопасности ООН делает российская федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять эти правила и нормы, что существуют в цивилизованном современном мире?", - сказал Данилов.

Глава СНБО добавил, что с россией продолжаются переговоры на уровне представителей офиса президента Украины, и относительно гуманитарных коридоров есть сдвиги. В то же время, Данилов не ожидает каких-либо положительных результатов от переговоров по прекращению войны.