Секретарь СНБО Украины считает, что россию должны исключить из Совбеза ООН
Бесспорно
Рада
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россию как страну-агрессора должны исключить из Совбеза ООН. Об этом Данилов сказал в прямом эфире объединенного теле- и радиомарафона.
"Есть решение суда ООН, которое российская федерация говорит, что выполнять его не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совете Безопасности ООН делает российская федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять эти правила и нормы, что существуют в цивилизованном современном мире?", - сказал Данилов.
Глава СНБО добавил, что с россией продолжаются переговоры на уровне представителей офиса президента Украины, и относительно гуманитарных коридоров есть сдвиги. В то же время, Данилов не ожидает каких-либо положительных результатов от переговоров по прекращению войны.
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