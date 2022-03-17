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Канцлер Германии призывает не дискредитировать всех россиян, ведь за войну ответственен, по его мнению, путин

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Противоречивое мнение

Канцлер Германии призывает не дискредитировать всех россиян, ведь за войну ответственен, по его мнению, путин

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц, известный своей мягкой и пиететной позицией по отношению к россии, призвал не дискредитировать, не подавлять и не поддавать физическому нападению жителей недоимперии из-за войня, ответственность за которую несет, по мнению Шольца, президент путин.

Об этом чиновник написал на своей странице в твиттере.

"Абсолютно недопустимо, когда приезжающих из россии людей оскорбляют, дискредитируют или подвергают физическим нападениям. Потому что это война путина. Только он несет ответственность за это", - говорится в сообщении.

Напомним, что по оценкам разных социологических опросов, около семидесяти процентов россиян поддерживают политику военного преступника путина.

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В статье: война с Россией
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