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Турция готова рассмотреть возможность предоставить Украине гарантии безопасности в будущем, - заявление МИД

Общие новости
(2 голосов)

Но надежно ли это для Украины...

Турция готова рассмотреть возможность предоставить Украине гарантии безопасности в будущем, - заявление МИД

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

После переговоров министров иностранных дел Украины и Турции, МИД Украины заявляет о готовности турецкой стороны стать гарантом украинской безопасности в будущем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает издание "Европейская правда".

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Мевлюту Чавушоглу за непреклонную солидарность Турции с Украиной, практическую политическую и гуманитарную поддержку, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, что один из главных пунктов переговоров Украины с российской стороной – гарантии безопасности для Украины в будущем. Офис президента отмечает, что наша страна пытается сформировать максимально действенные механизмы безопасности Украины от зарубежных партнеров. Кроме Турции, рассматривается возможность сотрудничества с Великобританией и США.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил Конгрессу США создать альтернативный НАТО альянс U-24, который мог бы в течение суток оказывать всю необходимую помощь по закрытию неба, гуманитарным нуждам, вооруженным поставкам и прочее.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 23:55
Нам бы настоящее защитить...
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