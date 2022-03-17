Турция готова рассмотреть возможность предоставить Украине гарантии безопасности в будущем, - заявление МИД

После переговоров министров иностранных дел Украины и Турции, МИД Украины заявляет о готовности турецкой стороны стать гарантом украинской безопасности в будущем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает издание "Европейская правда".

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Мевлюту Чавушоглу за непреклонную солидарность Турции с Украиной, практическую политическую и гуманитарную поддержку, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, что один из главных пунктов переговоров Украины с российской стороной – гарантии безопасности для Украины в будущем. Офис президента отмечает, что наша страна пытается сформировать максимально действенные механизмы безопасности Украины от зарубежных партнеров. Кроме Турции, рассматривается возможность сотрудничества с Великобританией и США.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил Конгрессу США создать альтернативный НАТО альянс U-24, который мог бы в течение суток оказывать всю необходимую помощь по закрытию неба, гуманитарным нуждам, вооруженным поставкам и прочее.