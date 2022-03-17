Турция готова рассмотреть возможность предоставить Украине гарантии безопасности в будущем, - заявление МИД
Но надежно ли это для Украины...
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После переговоров министров иностранных дел Украины и Турции, МИД Украины заявляет о готовности турецкой стороны стать гарантом украинской безопасности в будущем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает издание "Европейская правда".
"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Мевлюту Чавушоглу за непреклонную солидарность Турции с Украиной, практическую политическую и гуманитарную поддержку, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем", - говорится в сообщении.
Напомним, что один из главных пунктов переговоров Украины с российской стороной – гарантии безопасности для Украины в будущем. Офис президента отмечает, что наша страна пытается сформировать максимально действенные механизмы безопасности Украины от зарубежных партнеров. Кроме Турции, рассматривается возможность сотрудничества с Великобританией и США.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил Конгрессу США создать альтернативный НАТО альянс U-24, который мог бы в течение суток оказывать всю необходимую помощь по закрытию неба, гуманитарным нуждам, вооруженным поставкам и прочее.
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