Возле Одессы уничтожен беспилотник российской федерации
Он надоедал нашим защитникам
Cилы обороны Одессы в четверг сбили беспилотник "Орлан 10" Черноморского флота рф. Об этом в видеосообщении сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"В течение дня одесситы не были напуганы тем, что российский Черноморский Флот выстроился и начал делать нервы Одессе-маме. Но определенная тревога была. Это был способ психологического давления на нас всех, чтобы наши системы обороны открыли свои позиции.
Ребята – молодцы, держат оборону таким образом, что не выдают себя. Враг подойдет поближе и будет обезврежен. Но во время этого демонстрационного построения на море на безопасном для них пока расстоянии российские корабли понесли потери. (...) Во время этой демонстрации не силы, а собственного бессилия по поводу штурма Одессы, враг потерял беспилотный летательный аппарат", - цитирует Братчука "Украинская Правда".
Добавим, что общие авиационные потери врага (самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты) приближаются к двумстам единиц.
Популярное сейчас
- Макрон заявил, что Франции нужно быть готовой к новой войне в Европе
- ВСУ разбили группу россиян под Прилуками и захватили реактивную систему залпового огня
- Ярославский отказался помочь в закупке байракторов - источник
- Дефолт ждет росию уже в эту среду
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
Новости по теме
- 09:00 Украинские Мордору приготовиться: объясняем, что такое репарации и как они работают
- 01:12 Украинские Зеленский пообещал каждому украинцу, потерявшему из-за войны жилье, восстановление за счет государства
- 00:39 Украинские Генштаб ВСУ: россией активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси