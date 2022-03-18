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Гол Ярмоленко, Вест Хэм и Аталанта в четвертьфинале Лиги Европы. Главные новости за 17 марта 

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А также победа Барселоны, новые клубы Кендзеры и Мораеса  

Гол Ярмоленко, Вест Хэм и Аталанта в четвертьфинале Лиги Европы. Главные новости за 17 марта 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 17 марта

Ярмоленко забил решающий гол в Лиге Европы

Гол Андрея Ярмоленко вывел "Вест Хэм" в четвертьфинал Лиги Европы. "Хаммерс" проиграли "Севилье" в первом матче 0:1, но смогли победить испанскую команду со счетом 2:0 на своем поле. Первый гол "Вест Хэма" забил Соучек, а Ярмоленко своим мячом отметился уже в овертайме, на 112-й минуте. Игрок сборной Украины забивает за "Вест Хэм" во втором матче подряд. В последний раз ему это удавалось в сентябре 2019 года.

Малиновский поучаствовал в победе Аталанты над Байером

Помимо "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, в четвертьфинал Лиги Европы пробилась и "Аталанта" Руслана Малинавского. Украинский хавбек провел 65 минут в ответном матче 1/8 ЛЕ против леверкузенского "Байера". "Аталанта" выиграла 1:0 и по сумме по двух матчей прошла в следующий раунд (4:2).

Барселона переиграла Галатасарай и другие участники 1/4 ЛЕ

Продолжает свое выступление в Лиге Европы и "Барселона". Фаворит турнира смог пробиться в четвертьфинал, добыв волевую победу в матче против "Галатасарая" (2:1). Также в 1/4 Лиги Европы сыграют "РБ Лейпциг", "Брага", "Рейнджерс", "Лион" и "Айнтрахт" Франкфурт.

Рома и Буде-Глимт пробились в четвертьфинал Лиги конференций

Обидчики "Зари" по группе Лиги конференций "Рома" и "Буде-Глимт" смпгли пробиться в четвертьфинал турнира, пройдя нидерландские клубы "Витесс" и "АЗ Алкмар" соответственно. Также в число лучших восьми комад нового турнира вошли "Фейеноорд", "ПАОК", "Славия", "Лестер", "Марсель" и "ПСВ Эйндховен".

Кендзера перешел в Лех

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера будет выступать в чемпионате Польши на правах аренды до конца текущего сезона. 27-летний фулбек официально стал игроком познанского "Леха". Переход стал возможным благодаря разрешению ФИФА относительно легионеров, выступающих в чемпионате Украины.

Фейеноорд интересуется Пятовым

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов может пополнить ряды "Фейеноорда". Нидерлансдкий клуб ищет замену для выбывшего до конца сезона 24-летнего Юстина Бейло, информирует 1908nl. Именно поэтому нидерландцы рассматривают возможность подписания 37-летнего Пятова до конца сезона. Украинские игроки клубов УПЛ также получили право перейти в другие клубы. Пятов может покинуть пределы Украины так как у него четверо детей.

Мораес перешел в Коринтианс

Экс-нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес перешел в "Коринтианс", сообщает пресс-служба бразильского клуба. Соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до 31 декабря 2023 года. "В "Шахтере" я испытал все самое лучшее, чего спортсмен только может желать для своей карьеры. Пусть будущее клуба будет еще более потрясающим, я по-прежнему навсегда с командой. Я также буду поддерживать Украину и украинцев в их борьбе за свободу и мир!", - сказал Мораес о своем расставании с "горняками".

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
18.03.2022 в 07:18
Ярмола и Малина - красавцы
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