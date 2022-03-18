Зеленский: Наши города-герои, мы вас не оставим

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главных событиях 21-го дня войны с россией.

По словам главы государства, есть информация, что россия пытается привлечь к войне наемников из других стран. Пытается загнать в свои войска как можно больше молодежи. Президент предупредил, что это будет самое плохое решение в их жизни.

"В плен взято еще много новых российских срочников – многие отказываются возвращаться в Россию, а многих там вообще считают мертвыми", - сказал Зеленский.

Президент рассказал о своем выступлении перед парламентом Германии, также поделился деталями разговоров с французским и американским коллегами Эммануэлем Макроном и Джо Байденом соответственно.

Зеленский в который раз затронул тему экономики:

"Повсюду, где бизнес может работать – он должен работать. Правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей. Бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения, а также на месяц после войны. Дальше – минимальная ставка 5%. Общий объем кредитов может быть до 60 млн. грн.".

"И напоследок. Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Кому сложно. Мы делаем всё и работаем все. Армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь... Весь наш народ. Мы вас не оставим. А им не простим. Вы будете свободны. Как все мы на нашей земле", - сказал президент Украины.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.