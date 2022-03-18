Генштаб ВСУ: россия продолжает привлекать для войны с Украиной иностранцев
Оперативная информация на 24.00 17.03.2022
фото - фейсбук
Генштаб ВСУ подвел итоги 21-х суток противостояния с российскими захватчиками.
- По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболла.
Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе.
- Оккупанты продолжают частичную блокировку города Чернигова и производят артиллерийские обстрелы города.
- В районе города Бровары оккупанты периодически совершают артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
- На Слобожанском направлении, с целью возобновления наступательных действий на города Сумы и Харьков, оккупанты пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы.
- На Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.
- Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья. В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия.
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