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Генштаб ВСУ: россия продолжает привлекать для войны с Украиной иностранцев

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Оперативная информация на 24.00 17.03.2022

Генштаб ВСУ: россия продолжает привлекать для войны с Украиной иностранцев

фото - фейсбук

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Генштаб ВСУ подвел итоги 21-х суток противостояния с российскими захватчиками.

- По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболла.

Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе.

- Оккупанты продолжают частичную блокировку города Чернигова и производят артиллерийские обстрелы города.

- В районе города Бровары оккупанты периодически совершают артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

- На Слобожанском направлении, с целью возобновления наступательных действий на города Сумы и Харьков, оккупанты пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы.

- На Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

- Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья. В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия.

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В статье: война с Россией
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