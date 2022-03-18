Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает о незаурядных успехах в борьбе с российской авиацией. Так, по данным командования, в течение семнадцатого января было поражено четырнадцать воздушных целей:
- самолетов – 7;
- вертолётов – 1;
- БпЛА – 3;
- крылатых ракет – 3.
Отмечается, что разгрому поспособствовали украинские истребители, которые провели в небе несколько воздушных боев, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, а также зенитные ракетные войска Воздушных Сил.
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