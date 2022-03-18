Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает о незаурядных успехах в борьбе с российской авиацией. Так, по данным командования, в течение семнадцатого января было поражено четырнадцать воздушных целей:

самолетов – 7;

вертолётов – 1;

БпЛА – 3;

крылатых ракет – 3.

Отмечается, что разгрому поспособствовали украинские истребители, которые провели в небе несколько воздушных боев, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, а также зенитные ракетные войска Воздушных Сил.