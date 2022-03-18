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Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки

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Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает о незаурядных успехах в борьбе с российской авиацией. Так, по данным командования, в течение семнадцатого января было поражено четырнадцать воздушных целей:

  • самолетов – 7;
  • вертолётов – 1;
  • БпЛА – 3;
  • крылатых ракет – 3.

Отмечается, что разгрому поспособствовали украинские истребители, которые провели в небе несколько воздушных боев, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, а также зенитные ракетные войска Воздушных Сил.

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В статье: война с Россией
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