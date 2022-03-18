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СМИ: Белорусские солдаты-срочники смывают с российских танков остатки тел

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Трудная их судьба

СМИ: Белорусские солдаты-срочники смывают с российских танков остатки тел

UA-Футбол
Новина українською

Белорусское издание "Наша Нива", ссылаясь на историю солдата-срочника и его семьи, пишет об "особой" миссии, выпавшей на долю армии Лукашенко. По свидетельствам, полученным журналистами, белорусские солдаты срочной службы занимаются обслуживанием российских танков: чинят, восстанавливают после повреждений, заправляют, отмывают.

В том числе приходится убирать с танков остатки тел. Об этом журналистам рассказали родственники вызывавшегося в одну из частей на западе Беларуси солдата-срочника, который недавно звонил родителям из незнакомого номера с просьбой привезти лекарства от рвоты и тошноты под Гомель.

Оказалось, что история случилась в окрестностях Комарина, под Гомелем – это последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю вдоль Припяти. Эта дорога полностью занята русскими войсками, которые ею осуществляют обеспечение своих сил под Киевом.

Издание "Наша Нива" сумело пообщаться с родственниками других белорусских солдат, которые подтвердили, что в армии парни занимаются мытьем и чисткой российских танков.

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В статье: война с Россией
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