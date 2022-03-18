США не видят признаков, что путин готов закончить войну – Госсекретарь

США считают, что Путин в настоящее время не готов остановиться и закончить войну в Украине с помощью дипломатии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Наоборот, если вы послушаете его последние заявления, они наводят на мысль, что он движется в противоположном направлении", - подчеркнул он.

Госсекретарь также добавил, что дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации. Однако, россия не настроена вести переговоры.

"Я не увидел никаких значительных усилий со стороны россии, чтобы дипломатическим путем прекратить эту войну, которую она ведет", - отметил Блинкен.

По его словам, Вашингтон будут всячески поддерживать старания Киева дипломатическим путем достичь деэскалации, прекращения огня и выведения российских войск.

Как известно, Украина и россия после первой недели войны начали переговоры, которые, впрочем, пока не приводят к каким-то результатам. Москва выдвигает требования, которые абсолютно недопустимы для Киева. Впрочем, в офисе Президента Украины все же надеются, что компромисс возможен. В частности, звучат заявления, что Украина может отказаться от стремления в НАТО, но должен быть выработан механизм гарантий безопасности, в том числе ядерными государства (США и Британией).