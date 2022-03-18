ВСУ уничтожили российского майора вдв, его сделали звездой после операции в Казахстане
Элита российских вдв едет домой… в мешках
Украинская Армия уничтожила заместителя командира 331 полка воздушно-десантных войск майора Сергея Крылова.
Еще в январе средства массовой пропаганды делали из него героя после карательной операции в Казахстане. Тогда Крылов в одном из интервью процитировал Омара Хайяма и его презентовали как десантника-интеллектуала. Правда, мозгов не ехать в Украину ему явно не хватило.
Интересно, что таким образом ВСУ фактически «обезглавили» 331-й костромский полк, считающийся элитой российской армии. Ведь вчера стало известно об уничтожении командира этого соединения Сергея Сухарева. К слову, этот персонаж также известен тем, что расстреливал украинские войска под Иловайском.
Россияне, похоже, начали что-то подозревать по поводу масштаба противостояния.
Впрочем, судя по независимым социологическим исследованиям, виновными все равно будут украинцы – как они посмели защищаться от нападения доблестных российских десантников?
Популярное сейчас
- Андрей Ярмоленко забил решающий гол в ворота Севильи в матче 1/8-й Лиги Европы
- ВСУ ликвидировали командира российской мотострелковой дивизии
- Враг снова обстрелял Киев и соседнее село, погиб ребенок
- ВСУ уничтожили очередного генерал-майора армии рф - ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО