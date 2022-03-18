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ВСУ уничтожили российского майора вдв, его сделали звездой после операции в Казахстане

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Элита российских вдв едет домой… в мешках

ВСУ уничтожили российского майора вдв, его сделали звездой после операции в Казахстане

Новина українською

Украинская Армия уничтожила заместителя командира 331 полка воздушно-десантных войск майора Сергея Крылова.

Еще в январе средства массовой пропаганды делали из него героя после карательной операции в Казахстане. Тогда Крылов в одном из интервью процитировал Омара Хайяма и его презентовали как десантника-интеллектуала. Правда, мозгов не ехать в Украину ему явно не хватило.

Интересно, что таким образом ВСУ фактически «обезглавили» 331-й костромский полк, считающийся элитой российской армии. Ведь вчера стало известно об уничтожении командира этого соединения Сергея Сухарева. К слову, этот персонаж также известен тем, что расстреливал украинские войска под Иловайском.

Россияне, похоже, начали что-то подозревать по поводу масштаба противостояния.

ВСУ уничтожили российского майора вдв, его сделали звездой после операции в Казахстане - изображение 1

Впрочем, судя по независимым социологическим исследованиям, виновными все равно будут украинцы – как они посмели защищаться от нападения доблестных российских десантников?

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В статье: война с Россией
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