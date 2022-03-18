Россияне нанесли ракетный удар по Львову
Запад Украины снова под ударом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Утром 18 марта в 6:30 российские войска нанесли ракетный удар по Львову.
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, было уничтожено здание авиаремонтного завода. Впрочем, активная работа завода была заранее остановлена, поэтому человеческих жертв нет.
Заметим, что сигнал воздушной тревоги в эту ночь срабатывал практически по всей стране. Уже известно об ударах по Запорожью, Киеву, но без подробной информации.
Напомним, на прошлой неделе рашисты нанесли массированный ракетный удар по Яворивскому полигону возле Львова. Тогда погибли 35 человек, более ста были ранены.
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