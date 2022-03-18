"Не политики, а бл*ди". Подоляк и Филатов – о странной сентенции Шольца в защиту "бедных" россиян

71% россиян поддерживает войну с Украиной, об этом свидетельствуют данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученных Радио Свобода. В связи с этим советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк и мэр Днепра Борис Филатов отреагировали на неоднозначные высказывания канцлера Германии Олафа Шольца (о том, что на нашу страну напал путин, а не россияне). Подоляк был сдержан и лаконичен в своем посте, в то время как Филатов по делу разнес Шольца в пух и прах.

"Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Ибо официально 71% россиян категорически поддерживает войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", – отметил Советник руководителя Офиса Президента.

Канцлер @OlafScholz, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти ???????? та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2022