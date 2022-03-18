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"Не политики, а бл*ди". Подоляк и Филатов – о странной сентенции Шольца в защиту "бедных" россиян

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Только овощи могут поддерживать войну

"Не политики, а бл*ди". Подоляк и Филатов – о странной сентенции Шольца в защиту "бедных" россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

71% россиян поддерживает войну с Украиной, об этом свидетельствуют данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученных Радио Свобода. В связи с этим советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк и мэр Днепра Борис Филатов отреагировали на неоднозначные высказывания канцлера Германии Олафа Шольца (о том, что на нашу страну напал путин, а не россияне). Подоляк был сдержан и лаконичен в своем посте, в то время как Филатов по делу разнес Шольца в пух и прах.

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"Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Ибо официально 71% россиян категорически поддерживает войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", – отметил Советник руководителя Офиса Президента.

"Гримасы истории. Немецкий канцлер, пожалел "бедных" русских, которых нельзя обижать, потому, что это война не их, а просто их руководитель виноват. Немецкий канцлер. Забыл. Про приговор в Нюрнберге. Израильское правительство в нарушение подписанных соглашений не пускает через границу украинских беженцев. Врет, выкручивается, придумывает тысячи причин, почему это невозможно. Израильское правительство. Забыло. Как несчастные евреи, спасаясь от нацистов, искали пристанище по всему миру. Пытаясь получить визы даже в Кюрасао. Это не политики. Это – бл*ди. И между ними нет никакой разницы. Вне зависимости от их национальности. Извините, но накипело. Просто привык называть вещи своими именами", – заявил мэр Днепра.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк Олаф Шольц Борис Филатов
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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
18.03.2022 в 10:17
Я не понимаю почему все так удивляются? Исторически Франция лежала под рашей, а Германия с ними очень хорошо дружила. Так было всегда. Даже первые 2 года Второй Мировой Войны - Сталин накачивал Гитлера всем чем можно.
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