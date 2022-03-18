"Не политики, а бл*ди". Подоляк и Филатов – о странной сентенции Шольца в защиту "бедных" россиян
Только овощи могут поддерживать войну
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71% россиян поддерживает войну с Украиной, об этом свидетельствуют данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученных Радио Свобода. В связи с этим советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк и мэр Днепра Борис Филатов отреагировали на неоднозначные высказывания канцлера Германии Олафа Шольца (о том, что на нашу страну напал путин, а не россияне). Подоляк был сдержан и лаконичен в своем посте, в то время как Филатов по делу разнес Шольца в пух и прах.
"Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Ибо официально 71% россиян категорически поддерживает войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", – отметил Советник руководителя Офиса Президента.
Канцлер @OlafScholz, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти ???????? та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2022
"Гримасы истории. Немецкий канцлер, пожалел "бедных" русских, которых нельзя обижать, потому, что это война не их, а просто их руководитель виноват. Немецкий канцлер. Забыл. Про приговор в Нюрнберге. Израильское правительство в нарушение подписанных соглашений не пускает через границу украинских беженцев. Врет, выкручивается, придумывает тысячи причин, почему это невозможно. Израильское правительство. Забыло. Как несчастные евреи, спасаясь от нацистов, искали пристанище по всему миру. Пытаясь получить визы даже в Кюрасао. Это не политики. Это – бл*ди. И между ними нет никакой разницы. Вне зависимости от их национальности. Извините, но накипело. Просто привык называть вещи своими именами", – заявил мэр Днепра.
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