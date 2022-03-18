Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin

Украинская армия во время войны с рф установила рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin: на 112 выстрелов наших солдат приходится 100 точных попаданий в цель.

"Джавелин" – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов).

Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт (2017).