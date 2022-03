Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin

Украинская армия во время войны с рф установила рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin: на 112 выстрелов наших солдат приходится 100 точных попаданий в цель.

The #Pentagon said: The Ukrainian Army has set a record in the effectiveness of the use of Javelin anti-tank systems. For 112 shots - 100 accurate hits on target.#Ukraine #UkraineUnderAttack #StandWithUkriane #StopWar #StopPutin #StopRussianAggression pic.twitter.com/Y4faZKJx8D