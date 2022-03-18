Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin
Подгон от американцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская армия во время войны с рф установила рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin: на 112 выстрелов наших солдат приходится 100 точных попаданий в цель.
The #Pentagon said: The Ukrainian Army has set a record in the effectiveness of the use of Javelin anti-tank systems. For 112 shots - 100 accurate hits on target.#Ukraine #UkraineUnderAttack #StandWithUkriane #StopWar #StopPutin #StopRussianAggression pic.twitter.com/Y4faZKJx8D— TV Channel “Ukraine” (@kanalukraine_en) March 18, 2022
"Джавелин" – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов).
Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт (2017).
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