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Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin

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Подгон от американцев

Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская армия во время войны с рф установила рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin: на 112 выстрелов наших солдат приходится 100 точных попаданий в цель.

"Джавелин" – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов).

Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт (2017).

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В статье: война с Россией
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