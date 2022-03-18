Удар по Львову: враг запустил шесть крылатых ракет из акватории Черного моря
Ракеты приняты на вооружение в 2015 году
В пятницу, 18 марта, утром россия обстреляла львовский аэропорт, как сообщал мэр Андрей Садовый, был уничтожен авиаремонтный завод.
Как сообщает Воздушное командование «Запад» Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Львову 6 крылатых ракет, предположительно Х-555 из акватории Черного моря.
Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.
По информации из открытых источников, ракеты X-555 были приняты на вооружение в 2015 году. Дальность полета – от 2000 км, масса боевой части составляет 410 кг.
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