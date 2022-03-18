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Удар по Львову: враг запустил шесть крылатых ракет из акватории Черного моря

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Ракеты приняты на вооружение в 2015 году

Удар по Львову: враг запустил шесть крылатых ракет из акватории Черного моря

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В пятницу, 18 марта, утром россия обстреляла львовский аэропорт, как сообщал мэр Андрей Садовый, был уничтожен авиаремонтный завод.

Как сообщает Воздушное командование «Запад» Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Львову 6 крылатых ракет, предположительно Х-555 из акватории Черного моря.

Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.

По информации из открытых источников, ракеты X-555 были приняты на вооружение в 2015 году. Дальность полета – от 2000 км, масса боевой части составляет 410 кг.

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В статье: война с Россией
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