Удар по Львову: враг запустил шесть крылатых ракет из акватории Черного моря

В пятницу, 18 марта, утром россия обстреляла львовский аэропорт, как сообщал мэр Андрей Садовый, был уничтожен авиаремонтный завод.

Как сообщает Воздушное командование «Запад» Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Львову 6 крылатых ракет, предположительно Х-555 из акватории Черного моря.

Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.

По информации из открытых источников, ракеты X-555 были приняты на вооружение в 2015 году. Дальность полета – от 2000 км, масса боевой части составляет 410 кг.