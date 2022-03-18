Самолетов и вертолетов - более 200. Новые данные Генштаба о потерях россиян на утро 18 марта
Еще 200 рашистов досрочно завершили свои "учения"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях противника с 24 февраля по 18 марта.
За прошлые сутки в графе личный состав прибавилось 200 убитых российских солдат. Также за четверг было уничтожено 6 танков (450 в целом), 13 боевых бронированных машин (1448 в целом), 4 артиллерийские системы (205 единиц в целом). Показатели РСЗО и средств ПВО остались без изменений – 72 и 43.
Зато существенно увеличились потери россиян в самолетах и вертолетах. Самолетов уничтожено 93 (в четверг было 86), а вертолетов – 112 (было 108). Также были обезврежены 12 беспилотников.
Число уничтоженной автомобильной техники выросло до 879 единиц.
Генштаб ВСУ напоминает, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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