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Глава Киевской ОГА: Закрываем небо над регионом своими силами, победа будет за нами

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И никак иначе

Глава Киевской ОГА: Закрываем небо над регионом своими силами, победа будет за нами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк сообщил в своем Telegram-канале об актуальной информации касательно успехов украинской армии в войне с россией.

"Закрываем небо над Киевщиной своими силами! Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины был сбит вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34!"

"Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории. Победа будет за нами. Слава Украине!"

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/kyivoda

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