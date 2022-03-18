Глава Киевской ОГА: Закрываем небо над регионом своими силами, победа будет за нами
И никак иначе
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк сообщил в своем Telegram-канале об актуальной информации касательно успехов украинской армии в войне с россией.
"Закрываем небо над Киевщиной своими силами! Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины был сбит вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34!"
"Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории. Победа будет за нами. Слава Украине!"
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Источник:t.me/kyivoda
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