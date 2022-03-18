После напряженного дня войны. Солдат красиво исполнил гимн Украины на скрипке

Какие времена, такие и площадки. Украина уже 23-й день ведет войну с российскими оккупантами. После напряженного дня, наполненного боевыми действиями, солдат наших Вооруженных сил исполнил на скрипке гимн Украины. Получилось очень красиво и трогательно.

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Боец после напряжённого дня играет на скрипке гимн Украины!



Наш народ имеет чистую душу и стальную волю к свободе и независимости!



У нас давняя история и глубокие корни, которыми мы крепко держимся за нашу землю, которую защищаем до последнего вздоха!????????#Україна pic.twitter.com/OjKbEyyX5B — Лиза (@Elizaabetess) March 18, 2022

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.