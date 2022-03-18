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После напряженного дня войны. Солдат красиво исполнил гимн Украины на скрипке

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Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці

После напряженного дня войны. Солдат красиво исполнил гимн Украины на скрипке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Какие времена, такие и площадки. Украина уже 23-й день ведет войну с российскими оккупантами. После напряженного дня, наполненного боевыми действиями, солдат наших Вооруженных сил исполнил на скрипке гимн Украины. Получилось очень красиво и трогательно.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

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Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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