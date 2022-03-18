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Генсек НАТО: Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Общие новости
(3 голосов)

Мы своё дело сделаем, а они?

Генсек НАТО: Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генсек НАТО Йенс Столтенберг снова заверил Украину в поддержке альянса и вместе с тем предостерег от расширения конфликта.

"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку - Германия играет ключевую роль в этих усилиях", - сказал генсек, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Также из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, "и все это помогло против вторжения российских войск".

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - добавил Столтенберг.

В то же время, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вылился за границы Украины.

Напомним, официальный Киев неоднократно призывал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, однако Запад отказывается, утверждая, что это может привести к мировой войне.

Читайте такжеНа ближайшем саммите НАТО будет рассмотрен вопрос о введении в Украину миротворческого контингента
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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Extrim4ik (Extreme)
18.03.2022 в 12:09
От сучара очкастая...
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0
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Extrim4ik (Extreme)
18.03.2022 в 12:09
А закончить войну в Украине, не ?Ироды бл
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+1
0
terber (ternopil)
18.03.2022 в 11:48
як вже за***в цей очкарік
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+4
0

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