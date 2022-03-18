Генсек НАТО: Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины
Мы своё дело сделаем, а они?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генсек НАТО Йенс Столтенберг снова заверил Украину в поддержке альянса и вместе с тем предостерег от расширения конфликта.
"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку - Германия играет ключевую роль в этих усилиях", - сказал генсек, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Также из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну.
Он подчеркнул, что союзники по НАТО тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, "и все это помогло против вторжения российских войск".
"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - добавил Столтенберг.
В то же время, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вылился за границы Украины.
Напомним, официальный Киев неоднократно призывал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, однако Запад отказывается, утверждая, что это может привести к мировой войне.
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