Россия может угрожать ядерным оружием, если война в Украине затянется - разведка США

Разведка США считает, что президент россии владимир путин может угрожать Западу применением ядерного оружия, если сопротивление Украины российскому вторжению продолжится.

"Длительная оккупация части украинской территории грозит истощить российские войска и сократить их модернизированный арсенал вооружений, в то время как экономические санкции, вероятно, приведут россию к длительной экономической депрессии и дипломатической изоляции", – цитирует Bloomberg директора Управления военной разведки, генерал-лейтенанта Скотта Берриэра.

По его словам, сочетание неповиновения Украины и экономических санкций угрожает "способности россии производить современные высокоточные боеприпасы".

"Поскольку эта война и ее последствия медленно ослабляют российскую силу, россия, вероятно, будет все больше полагаться на свое ядерное средство сдерживания, чтобы продемонстрировать силу своей внутренней и внешней аудитории", - отмечают в отчете.

Напомним, уже на третий день войны путин отдал распоряжение перевести ядерную триаду в усиленный режим дежурства.