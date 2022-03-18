Умер бывший игрок и тренер Шахтера
Выражаем соболезнования родным и близким
Фото: ФК Шахтер Донецк
Перестало биться сердце Алексея Бахарева. Экс-полузащитник "Шахтера" умер в возрасте 45 лет. Об этом печальном известии сообщила пресс-служба "горняков".
В составе донецкого клуба он выступал с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. По завершению карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии донецкого "Шахтера"
Отметим, что Бахарев родился в россии и сыграл 1 матч за эту сборную, затем получил украинский паспорт, и уже провел 1 игру в сине-желтой футболке.
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Источник:ФК Шахтер Донецк
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