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Умер бывший игрок и тренер Шахтера

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Умер бывший игрок и тренер Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Перестало биться сердце Алексея Бахарева. Экс-полузащитник "Шахтера" умер в возрасте 45 лет. Об этом печальном известии сообщила пресс-служба "горняков".

В составе донецкого клуба он выступал с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. По завершению карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии донецкого "Шахтера"

Отметим, что Бахарев родился в россии и сыграл 1 матч за эту сборную, затем получил украинский паспорт, и уже провел 1 игру в сине-желтой футболке.

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В статье: Алексей Бахарев Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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