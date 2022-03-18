Умер бывший игрок и тренер Шахтера

Перестало биться сердце Алексея Бахарева. Экс-полузащитник "Шахтера" умер в возрасте 45 лет. Об этом печальном известии сообщила пресс-служба "горняков".

В составе донецкого клуба он выступал с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. По завершению карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии донецкого "Шахтера"

Отметим, что Бахарев родился в россии и сыграл 1 матч за эту сборную, затем получил украинский паспорт, и уже провел 1 игру в сине-желтой футболке.