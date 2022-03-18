С начала войны с рф оккупанты повредили в столице Украины больше 30 жилых домов
Ужасы российского террора
UkraineMediaCenter Kyiv
С начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину оккупанты повредили 36 жилых домов, при этом погибло 60 гражданских.
Такие данные озвучил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время онлайн-брифинга 18 марта.
В целом оккупанты повредили 36 жилых домов, 5 частных домов, 6 школ и 4 детских садика. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах. В Киеве с начала войны погибло 222 человека, из них 60 гражданских (в том числе 4 ребенка). За все это время в городе получили ранения 889 человек (241 гражданский, в том числе: 18 детей, 3 водителя и 1 врач скорой помощи).
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