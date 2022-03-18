В россии заводы по производству ракет перевели на круглосуточный режим работы
А также о ситуации возле Киева, Изюма и Луганской области
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Генеральный штаб ВСУ в своей дневной сводке 18 марта сообщает, что в связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов власти рашистов решили перевести на круглосуточный режим работы предприятия российского военно-промышленного комплекса, привлеченные к производству крылатых ракет "Калибр" и боеприпасов к РСЗО «Смерч».
Также Генштаб отчитывается, что враг пытается принять меры по наращиванию группировок войск в направлении Киева за счет перемещения неупорядоченных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.
Российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия в целях организации инженерного и материально-технического обеспечения.
В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеющий частичный успех. Продолжает проводить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны.
Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро 18 марта ВСУ уничтожили более 14 тысяч российских солдат, 450 танков, более 200 самолетов и вертолетов и многое другое.
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