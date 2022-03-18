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Чернигов: ВСУ отбили две атаки и уничтожили две вражеские батареи

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О ситуации на Сиверском направлении

Чернигов: ВСУ отбили две атаки и уничтожили две вражеские батареи

Новина українською

Оперативное командование "Север" отчиталось о ситуации вблизи Чернигова в четверг и пятницу.

17 марта было обнаружено расположение вражеского комплекса радиоэлектронной разведки "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А 18 марта на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Север" "пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты".

Также за прошедшие сутки защитниками Чернигова были отражены две попытки продвижения российских военных. Кремлевская армия еще раз понесла потери как в технике, так и среди личного состава. В частности, известно, что уничтожены вражеские БМП, танк и "Тигр". Остальные потери врага уточняются.

Сообщается, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по артиллерии противника, в результате минус две вражеские батареи, которые больше не смогут нанести ущерб городу.

В районе одного из населенных пунктов области украинскими защитниками нанесены точечные удары по большому количеству техники и личному составу, который проводил ротацию. ""Ротация" орков на тот свет прошла успешно! Местные жители подтверждают, что российские солдаты продолжают убегать, бросать свою технику и не желают идти в бой", - сообщает оперативное командование "Север".

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В статье: война с Россией
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