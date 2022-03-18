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Украинская Армия на правом берегу Днепра отбросила российская войска от Киева на 70 км

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(3 голосов)

Враг не пройдет

Украинская Армия на правом берегу Днепра отбросила российская войска от Киева на 70 км

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич в пятницу, 18 марта сообщил, что Российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров.

Он отметил, что захват Киева - это одна из самых главных стратегических задач для врага: "Он хочет одним ударом обезглавить, а потом уже диктовать свои условия, но план провалился. Киев, как планировали оккупанты, за три дня не сдался".

"Мы полностью сорвали планы врага. На сегодня по правому берегу реки (Днепр) враг остановлен почти на 70 км и полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня, кроме ракет, по нашей столице", - подчеркнул Грузевич.

"По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. Так что можете быть спокойными. Но враг перешел ко второй тактике: цинично расстреливает нашу инфраструктуру", - заявил Грузевич.

Также он сказал, что каждый город на подступах к Киеву готовится как узел сопротивления.

"Наш командующий каждый день объезжает Киев и Киевскую область, проверяет состояние готовности, и могу вас заверить, что враг дальше не пойдет. Он будет остановлен. Единодушно все общины заявляют, что врага они дальше не пропустят", - подчеркнул Грузевич.

Замначальника сообщил, что создана группировка войск для обороны Киева и Киевской области: "Создано два круга обороны, на которых враг остановлен и не имеет успеха. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское направление, враг вообще отказался от активных наступательных действий".

Отметим, что с начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину оккупанты повредили 36 жилых домов в Киеве, в столице погибли 60 гражданских.

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В статье: Киев война с Россией
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Источник:
УНІАН

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
18.03.2022 в 16:38
Дай бог дожить до нашей победы , и увидеть суд над всеми нелюдями . Не только путлера , унылой лошади , но и их пропогандистов .
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