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Враг разбомбил казарму в Николаеве: есть жертвы

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Россияне за все заплатят

Враг разбомбил казарму в Николаеве: есть жертвы

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В пятницу, 18 марта утром оккупанты нанесли бомбовый удар по Николаеву. Атака была осуществлена ​​из Херсонской области, поэтому местных жителей не смогли предупредить и запустить сирену воздушной тревоги.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, оккупанты обстреляли казарму 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На месте работали западные журналисты, по их информации в результате атаки много жертв. По предварительным данным, это – военные. Официальной информации о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет.

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В статье: война с Россией
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