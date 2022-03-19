Враг разбомбил казарму в Николаеве: есть жертвы

В пятницу, 18 марта утром оккупанты нанесли бомбовый удар по Николаеву. Атака была осуществлена ​​из Херсонской области, поэтому местных жителей не смогли предупредить и запустить сирену воздушной тревоги.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, оккупанты обстреляли казарму 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На месте работали западные журналисты, по их информации в результате атаки много жертв. По предварительным данным, это – военные. Официальной информации о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет.