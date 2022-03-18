Железный занавес все ближе. YouTube в эрефии могут отключить уже сегодня

Спецоперация по отключению эрефии от цивилизованного мира проходит с опережением графика.

Ряд пропагандистских СМИ в рф сообщают, что Роскомнадзор готов заблокировать YouTube на территории страны.

В планах - отключение до конца следующей недели максимум, но велика вероятность, что это произойдет уже сегодня.

Согласно изначальным планам, отключить видеохостинг должны были еще на прошлой неделе, но тогда был отключен Instagram и решение по YouTube было перенесено.

И вот теперь момент настал.

Еще одна информационная среды будет деруссификована, с чем можно поздравить всех пользователей.