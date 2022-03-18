Железный занавес все ближе. YouTube в эрефии могут отключить уже сегодня
Зачем русским YouTube, в котором нет соловьева.
Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Спецоперация по отключению эрефии от цивилизованного мира проходит с опережением графика.
Ряд пропагандистских СМИ в рф сообщают, что Роскомнадзор готов заблокировать YouTube на территории страны.
В планах - отключение до конца следующей недели максимум, но велика вероятность, что это произойдет уже сегодня.
Согласно изначальным планам, отключить видеохостинг должны были еще на прошлой неделе, но тогда был отключен Instagram и решение по YouTube было перенесено.
И вот теперь момент настал.
Еще одна информационная среды будет деруссификована, с чем можно поздравить всех пользователей.
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