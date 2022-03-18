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Железный занавес все ближе. YouTube в эрефии могут отключить уже сегодня

Общие новости
(4 голосов)

Зачем русским YouTube, в котором нет соловьева.

Железный занавес все ближе. YouTube в эрефии могут отключить уже сегодня

Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Спецоперация по отключению эрефии от цивилизованного мира проходит с опережением графика.

Ряд пропагандистских СМИ в рф сообщают, что Роскомнадзор готов заблокировать YouTube на территории страны.

В планах - отключение до конца следующей недели максимум, но велика вероятность, что это произойдет уже сегодня.

Согласно изначальным планам, отключить видеохостинг должны были еще на прошлой неделе, но тогда был отключен Instagram и решение по YouTube было перенесено.

И вот теперь момент настал.

Еще одна информационная среды будет деруссификована, с чем можно поздравить всех пользователей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2022 в 17:50
Зачем долбо... бам цивилизация? Им все заменит водка.
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Лекарь (село Дарница)
18.03.2022 в 17:02
Я только за. Чебурнет - их удел.
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