РФ бросила в атаку на Изюм курсантов
Агония от врага
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Высшее руководство российской федерации решило взять город Изюм Харьковской области с помощью курсантов. Об этом сообщил советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович на очередном брифинге по ситуации на фронте за последние сутки.
"Зона ОСС, направления Херсон-Николаев остаются основным сосредоточением сил противника, хотя и там активных действий не велось. Кроме города Изюм: там россияне бросили в бой учебные подразделения российской федерации, которые потерпели поражение - частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны.
Хочу отметить, что в военном деле, когда бросают на основные направления курсантов школы младших специалистов - это вообще означает почти разгром", - сказал Арестович.
Напомним, вчера Арестович сообщал, что сил и средств противника
Популярное сейчас
- Яремчук сыграет с Ливерпулем. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов
- Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin
- Удар по Львову: враг запустил шесть крылатых ракет из акватории Черного моря
- "Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине