РФ бросила в атаку на Изюм курсантов

Высшее руководство российской федерации решило взять город Изюм Харьковской области с помощью курсантов. Об этом сообщил советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович на очередном брифинге по ситуации на фронте за последние сутки.

"Зона ОСС, направления Херсон-Николаев остаются основным сосредоточением сил противника, хотя и там активных действий не велось. Кроме города Изюм: там россияне бросили в бой учебные подразделения российской федерации, которые потерпели поражение - частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны. Хочу отметить, что в военном деле, когда бросают на основные направления курсантов школы младших специалистов - это вообще означает почти разгром", - сказал Арестович.