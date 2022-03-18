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РФ бросила в атаку на Изюм курсантов

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(2 голосов)

Агония от врага

РФ бросила в атаку на Изюм курсантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Высшее руководство российской федерации решило взять город Изюм Харьковской области с помощью курсантов. Об этом сообщил советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович на очередном брифинге по ситуации на фронте за последние сутки.

"Зона ОСС, направления Херсон-Николаев остаются основным сосредоточением сил противника, хотя и там активных действий не велось. Кроме города Изюм: там россияне бросили в бой учебные подразделения российской федерации, которые потерпели поражение - частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны.

Хочу отметить, что в военном деле, когда бросают на основные направления курсантов школы младших специалистов - это вообще означает почти разгром", - сказал Арестович.

Напомним, вчера Арестович сообщал, что сил и средств противника не хватит даже до середины апреля.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2022 в 17:48
Опять заплаканные дети мамкам жаловаться будут...
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