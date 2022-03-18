Глава КНР: Война не в интересах никого. Китай и США должны прилагать усилия для мира

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин сегодня провели разговор, который длился почти 2 часа. Основной темой была война в Украине, а также возможная помощь Китая российской федерации, которая страдает от недостатка продуктов на фронте и оружия.

Полную расшифровку разговора стороны не опубликовали, однако китайская пресса поделилась несколькими цитатами своего лидера. В них он в частности отметил, что война не нужна никому.

"Взаимные отношения не могут выходить на стадию войны. Это не в интересах никого. Мир и безопасность - это самые заветные сокровища международного сообщества. Как постоянные члены Совета безопасности ООН и две крупнейшие мировые экономики, мы должны не только вести развитие отношений между Китаем и США правильным путем, но также брать на себя международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия на планете. Кризис в Украине - это то, чего мы не хотим видеть", - сказал Цзиньпин.