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Глава КНР: Война не в интересах никого. Китай и США должны прилагать усилия для мира

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Глава КНР выступает за прекращение войны

Глава КНР: Война не в интересах никого. Китай и США должны прилагать усилия для мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин сегодня провели разговор, который длился почти 2 часа. Основной темой была война в Украине, а также возможная помощь Китая российской федерации, которая страдает от недостатка продуктов на фронте и оружия.

Полную расшифровку разговора стороны не опубликовали, однако китайская пресса поделилась несколькими цитатами своего лидера. В них он в частности отметил, что война не нужна никому.

"Взаимные отношения не могут выходить на стадию войны. Это не в интересах никого. Мир и безопасность - это самые заветные сокровища международного сообщества.

Как постоянные члены Совета безопасности ООН и две крупнейшие мировые экономики, мы должны не только вести развитие отношений между Китаем и США правильным путем, но также брать на себя международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия на планете. Кризис в Украине - это то, чего мы не хотим видеть", - сказал Цзиньпин.

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В статье: война с Россией Джо Байден Си Цзиньпин
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2022 в 17:43
Так прилагайте, пиз...болы узкоглазые!
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Extrim4ik (Extreme)
18.03.2022 в 18:11
Только пи#деть и могут, что эти ускоглазые, что америкосы... Заколебали...
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