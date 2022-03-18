Футболисты Шахтера и Динамо создали фонд военной и гуманитарной помощи Украине
Каждый помогает так, как может.
Фото: ФК Шахтер Донецк
Война объединяет людей в масштбах целой страны - что уж говорить про некогда "непримиримых" соперников из "Динамо" и "Шахтера".
Тем более, если все они представляют сборную Украины.
Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Николай Матвієнко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан создали фонд военной и гуманитарной помощи Украине и украинцам.
Подробно про инциативу рассказал полузащитник "Шахтера".
"Важно не только купить, но доставить.
Вы меня хорошо знаете: я не из тех людей, которые рассказывают о помощи. Но много запросов. Поэтому отвечаю всем и сразу.
В первые дни полномасштабной войны помогал очень хаотично. Знаю, что так же поступали и многие ребята из мира футбола. Отвечал и знакомым, и незнакомым.
Потом мне стали рассказывать о проблемах те, к кому помощь не пришла. Где-то гуманитарный груз довезли до границы, и он встал. Где-то купили броники, которые не доставили в область, где покупали.
Поэтому мы решили сделать де-факто, а не де-юре "военный фонд" и отвечаем за доставку пособий от закупки до получения в регионе.
В создании фонда приняли участие Кривцов, Сидорчук, Матвиенко, Шапаренко, Бущан. Не спешите судить всех остальных. А где другие? Помогают 99.9% парней, которых я лично знаю. Кто-то своему городу, кто-то переселенцам, а кто армии.
В первую очередь мы спортсмены, а не специалисты по PR. Поэтому дела у нас всегда больше, чем контента.
Мы разделили фонд на гуманитарную и военную часть. Общаемся с доверенными людьми, которые знают, в каких отраслях больше не хватает. Туда и присылаем нужные вещи согласно собранным запросам.
На фото – новая партия помощи.
Аптечек Ifak aids 500 штук
Бронежилет (защита 4+) 50 штук
Тепловизоров 5 штук
Едет помощь в Одессу, Марьянку, Николаев.
По гуманитарке мы сейчас работаем с Италией и Испанией. Там есть проверенные люди, которые доставляют нужные вещи в самые горячие точки.
Новые запросы получили. Фонд продолжает работать", - написал Степаненко у себя в инстаграме.
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