Футболисты Шахтера и Динамо создали фонд военной и гуманитарной помощи Украине

Война объединяет людей в масштбах целой страны - что уж говорить про некогда "непримиримых" соперников из "Динамо" и "Шахтера".

Тем более, если все они представляют сборную Украины.

Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Николай Матвієнко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан создали фонд военной и гуманитарной помощи Украине и украинцам.

Подробно про инциативу рассказал полузащитник "Шахтера".