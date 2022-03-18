Апокалиптическая картина. В Сумах горят склады лако-красочной продукции после обстрела рашистами
Пожар только усиливается.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор неизвестен
Каждый день война приносит новые ужасные картины разрушений.
Сегодня армия восточных фашистов обстреляла склады лако-красочной продукции в Сумах.
После серии взрывов над городом взвились клубы черного дыма.
"Внимание! Сумы, Сумский район (Басы, Химгородок, Прокофьева, Низы, Старое село). Закрываем окна в домах. Без нужды не выходите на улицу. Продолжается пожар после российских вражеских обстрелов", – говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.
Сейчас продолжается борьба спасателей с пожаром.
По предварительной информации ГСЧС, пострадавших нет.
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