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Апокалиптическая картина. В Сумах горят склады лако-красочной продукции после обстрела рашистами

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Пожар только усиливается.

Апокалиптическая картина. В Сумах горят склады лако-красочной продукции после обстрела рашистами

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Каждый день война приносит новые ужасные картины разрушений.

Сегодня армия восточных фашистов обстреляла склады лако-красочной продукции в Сумах.

После серии взрывов над городом взвились клубы черного дыма.

"Внимание! Сумы, Сумский район (Басы, Химгородок, Прокофьева, Низы, Старое село). Закрываем окна в домах. Без нужды не выходите на улицу. Продолжается пожар после российских вражеских обстрелов", – говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

Сейчас продолжается борьба спасателей с пожаром.

По предварительной информации ГСЧС, пострадавших нет.

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В статье: война с Россией
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