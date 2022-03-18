Зеленский анонсировал новый пакет санкций против страны-агрессора

Верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Владимир Зеленский в новом обращении к народу сообщил, что сегодня он обсуждал с лидерами многих мировых организаций новые санкции против рф. Также он рассказал, на какой сейчас стадии вопрос о вступлении Украины в ЕС.

"Сегодня у меня насыщенный переговорный день. Урсула фон дер Ляен, Президентка Еврокомиссии. Шарль Мишель, Президент Европейского совета. Большой друг Украины - Премьер-министр Великобритании Джонсон.

Тематика понятна. Во-первых, это конкретные шаги, которые дадут Украине еще больше сил, не только непосредственно для обороны, но и для экономики. Для наших людей, для украинцев, которые реально защищают Европу. Здесь и сейчас. На нашей земле.

Президентка Урсула фон дер Ляен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС. Бюрократические процессы, которые обычно занимают годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем. Уверен.

Также договорились о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были оставить свои дома из-за войны. Тем, кто за границей и внутри нашего государства.

И договорились о новом "макрофине" - еще 300 млн евро для Украины. В дополнение к тем, по которым уже было принято решение.

Во-вторых, обсуждаем следующий пакет санкций против России. Достаточно весомый. Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, которые олицетворяют российские власти.

И пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти.

Я благодарен всем общественным инициативам из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это правильно. Это хороший пример, которому должны следовать все общественные структуры, все профсоюзы и бизнес-ассоциации.

Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Повсюду, где какое-то государство мечтает покорить соседей.

Действовать надо сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война - это только убытки и никакой выгоды.

Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда шли за российским военным кораблем.

Нужно, чтобы все западные компании ушли из российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду к доходам несмотря на кровь, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан", - сказал Зеленский.