День сурка. Украинская армия снова разбила рашистов в Чернобаевке
Пора бы русне уже понять, что их сюда не звали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская армия разбила командный пункт российской армии в аэропорту "Херсон", который находится в Чернобаевке. Об этом на брифинге сообщил советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович.
"Аэродром в Чернобаевке Херсонской области, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. По предварительным данным был уничтожен передовой командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа рф. Это как раз направление, который отвечал за ОРДЛО: создание и снабжение вооруженных сил "ЛНР" и "ДНР", а на самом деле они были частью военной машины РФ и сейчас погибают в столкновении с нашими военными.
По предварительным данным, командующий этой армии погиб. Возможно, не только он, а еще несколько генералов. Информация уточняется", - сказал Арестович.
С начала открытой войны на территории Украины "вторая армия мира" в Чернобаевке уже теряла свою технику, бензовозы, вертолеты и т.д. уже по меньшей мере четыре раза.
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