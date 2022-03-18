Спасатели продолжают доставать людей с завалов Драмтеатра в Мариуполе

Спасатели продолжают работать на месте бывшего Драмтеатра в Мариуполе, куда 16 марта войска Оркостана сбросили сверхмощную бомбу. По информации Мариупольского городского совета, информации о погибших пока нет.

"В этом месте на момент бомбардировки находилось до тысячи людей. В основном - это женщины, дети и старики, которые прятались в подвальном помещении театра от непрерывных обстрелов со стороны агрессора.

Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в пределах города, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали мариупольцев, которые оказались в ловушке. По предварительной информации, данных о погибших - нет. Но есть информация об одном тяжело раненном человеке.

Разбор завалов продолжается по мере возможностей, информация о пострадавших будет дополняться", - говорится в сообщении Мариупольского городского совета.