"Мы убиты горем". Роджер Федерер переведет большую сумму для поддержки украинских детей
Сильный поступок от легенды.
Война в Украине приносит новые и новые потери с каждым днем.
Однако, многие люди со всего мира откликнулись на призыв о помощи.
Кто-то берет оружие и приходит на защиту страны, а кто-то - помогает пострадавшим.
Легендарный тениссист Роджер Федерер заявил о финансовой помощи украинским детям.
March 18, 2022
"Я и моя семья были в ужасе, увидев фотографии из Украины. Мы убиты горем за невинных людей, которые так ужастно пострадали.
Мы за мир. Мы будем оказывать помощь детям из Украины, которые нуждаются в уходе. Около 6 миллионов украинских детей в настоящее время не посещают школу, и мы знаем, что это очень критическое время для обеспечения доступа к образованию. Мы хотели бы помочь им справиться с этим чрезвычайно травмирующим опытом.
Через Фонд Роджера Федерера мы будем поддерживать War Child Holland пожертвованием в размере 500 000 долларов США, чтобы обеспечить доступ к продолжению школьного обучения для украинских детей", - говорится в заявлении спортсмена.
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