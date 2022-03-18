"Мы убиты горем". Роджер Федерер переведет большую сумму для поддержки украинских детей

Война в Украине приносит новые и новые потери с каждым днем.

Однако, многие люди со всего мира откликнулись на призыв о помощи.

Кто-то берет оружие и приходит на защиту страны, а кто-то - помогает пострадавшим.

Легендарный тениссист Роджер Федерер заявил о финансовой помощи украинским детям.