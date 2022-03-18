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"Мы убиты горем". Роджер Федерер переведет большую сумму для поддержки украинских детей

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Сильный поступок от легенды.

"Мы убиты горем". Роджер Федерер переведет большую сумму для поддержки украинских детей

UA-Футбол
Новина українською

Война в Украине приносит новые и новые потери с каждым днем.

Однако, многие люди со всего мира откликнулись на призыв о помощи.

Кто-то берет оружие и приходит на защиту страны, а кто-то - помогает пострадавшим.

Легендарный тениссист Роджер Федерер заявил о финансовой помощи украинским детям.

"Я и моя семья были в ужасе, увидев фотографии из Украины. Мы убиты горем за невинных людей, которые так ужастно пострадали.

Мы за мир. Мы будем оказывать помощь детям из Украины, которые нуждаются в уходе. Около 6 миллионов украинских детей в настоящее время не посещают школу, и мы знаем, что это очень критическое время для обеспечения доступа к образованию. Мы хотели бы помочь им справиться с этим чрезвычайно травмирующим опытом.

Через Фонд Роджера Федерера мы будем поддерживать War Child Holland пожертвованием в размере 500 000 долларов США, чтобы обеспечить доступ к продолжению школьного обучения для украинских детей", - говорится в заявлении спортсмена.

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В статье: война с Россией
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