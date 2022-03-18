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Российские военные отказываются от участия в боях, рф перебрасывает силы из Армении

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В Джанкое приостановлено обучение в общеобразовательных учебных заведениях с их дальнейшим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил рф

Российские военные отказываются от участия в боях, рф перебрасывает силы из Армении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что моральное состояние российских военных уже не просто низкое, а некоторые из них откровенно отказываются участвовать в боевых действиях. Кроме того, у врага участились случаи суицидов и самоповреждения.

"Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы, в Армении.

Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны. Так, в частности, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8 и общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоповреждения.

Из-за отсутствия положительных результатов и неспособность выполнить поставленные задачи планируется устранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил рф полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевой задачи на аэродроме Гостомель.

Провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины. Не прекращается создание и распространение всеми доступными информационными каналами, в частности и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины.

В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их дальнейшим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил российской федерации, прибывающих в город.

В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения", - говорится в заявлении Генштаба.

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В статье: война с Россией
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