Рашистская разведка 90% информации берет из соцсетей и СМИ - СБУ
Думайте перед тем, как публиковать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спикер управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская снова попросила граждан Украины не выкладывать в открытый доступ медиафайлы с местами, куда попадали российские ракеты, и даже не сообщать их текстово. Это помощь врагу с бездарной разведкой проводить корректировку целей.
"Сегодня жертвами информационной пропаганды становятся не только люди, но и целые государства. 90% всей разведывательной информации берется из соцсетей. Задумайтесь над тем, что вы распространяете. 90% информации, которая распространяется через средства массовой информации с нашей же территории получается разведкой страны-агрессора.
Очень много наблюдаю сообщений: "Упало в ста метрах от воинской части" или "Пролетело над нами недалеко от военного городка". Для чего вы это говорите? Для того, чтобы скорректировали огонь и попали на 100 метров ближе к цели?
Не нужно выставлять фото и видео с локацией. Не нужно делать селфи на фоне наших бойцов. Поверьте, оно того не стоит. Ваша красивая картинка на фоне с локацией наших военных частей, блокпостов, стратегических объектов, территориальной обороны - это все статистическая информация для врага.
Ни в коем случае не выставляйте эти сообщения и фильтруйте своей коллег ", - отметила Роксолана Яворская.
Напомним, что сегодня враг
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