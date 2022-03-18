УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рашистская разведка 90% информации берет из соцсетей и СМИ - СБУ
В тренде

Рашистская разведка 90% информации берет из соцсетей и СМИ - СБУ

Общие новости
(3 голосов)

Думайте перед тем, как публиковать

Рашистская разведка 90% информации берет из соцсетей и СМИ - СБУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Спикер управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская снова попросила граждан Украины не выкладывать в открытый доступ медиафайлы с местами, куда попадали российские ракеты, и даже не сообщать их текстово. Это помощь врагу с бездарной разведкой проводить корректировку целей.

"Сегодня жертвами информационной пропаганды становятся не только люди, но и целые государства. 90% всей разведывательной информации берется из соцсетей. Задумайтесь над тем, что вы распространяете. 90% информации, которая распространяется через средства массовой информации с нашей же территории получается разведкой страны-агрессора.

Очень много наблюдаю сообщений: "Упало в ста метрах от воинской части" или "Пролетело над нами недалеко от военного городка". Для чего вы это говорите? Для того, чтобы скорректировали огонь и попали на 100 метров ближе к цели?

Не нужно выставлять фото и видео с локацией. Не нужно делать селфи на фоне наших бойцов. Поверьте, оно того не стоит. Ваша красивая картинка на фоне с локацией наших военных частей, блокпостов, стратегических объектов, территориальной обороны - это все статистическая информация для врага.

Ни в коем случае не выставляйте эти сообщения и фильтруйте своей коллег ", - отметила Роксолана Яворская.

Напомним, что сегодня враг запустил шесть крылатых ракет по Львову.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ураган (Запорожье)
18.03.2022 в 21:23
Если хочешь помочь родному городу объяви своим друзьям, чтобы они постоянно давали ложную информацию в соцсетях. И тогда противник будет бомбить ложные цели и мы победим. Нельзя быть совсем тупой.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...